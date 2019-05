„Call of Duty: Modern Warfare“ feiert Comeback

Zwölf Jahre nach der Veröffentlichung von „Call of Duty 4: Modern Warfare“ feiert eine der beliebtesten Shooter-Serien ihre Rückkehr: Publisher Activision und Entwickler Infinity Ward kündigten am Donnerstag „Call of Duty: Modern Warfare“ an - der „brandneue“ Titel soll am 25. Oktober erscheinen und Spieler in einen modernen Konflikt stürzen, „wo in Sekundenbruchteilen gefällte Entscheidungen Einfluss auf die globalen Mächteverhältnisse haben können.“