„Death Stranding“: Trailer verrät Release-Datum

Mit „Death Stranding“ meldet sich „Metal Gear Solid“-Schöpfer Hideo Kojima nach seinem Abgang bei Konami in der Spielewelt zurück. Wie Publisher Sony jetzt mitteilte, erscheint der Titel am 8. November für die PS4. Gamer schlüpfen darin in die Rolle von Sam Porter Bridges (gespielt von „The Walking Dead“-Star Norman Reedus), dessen Mission es ist, die Menschheit vor dem Aussterben zu retten.