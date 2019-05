Mädchen (7) in Walchsee von Pkw-Lenkerin erfasst

Erheblich verletzt in die Uniklinik Innsbruck

Die Pkw-Fahrerin erfasste die 7-Jährige, das Mädchen krachte folglich gegen die rechte Seite des Fahrzeuges. Es zog sich erhebliche Verletzungen am Bein zu und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Uniklinik Innsbruck geflogen.