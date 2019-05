Am Wochenende knacken wir die 30-Grad-Marke

Am Sonntag und Montag klettert das Quecksilber dann noch einmal um ein paar Grad nach oben. „Als Anwärter auf die ersten 30 Grad des Jahres 2019 stehen die eben genannten Orte hoch im Kurs“, so Spatzierer. „Neben Vorarlberg und Tirol geraten die 30 Grad aber auch in Salzburg, Ober- und Niederösterreich zumindest in Reichweite.“