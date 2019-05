Dank Chelsea knackte der LASK Millionen-Jackpot

„Heute wird gefeiert“, postete der Ex-Austrianer Peter Michorl nur wenige Minuten nach dem Schlusspfiff in Baku. Denn der Final-Triumph von Chelsea über Arsenal war auch für den LASK Millionen wert. Durch den Sieg von Hazard und Co. stehen die Linzer fix in der 3. Runde der Champions League-Quali. Bei einem Arsenal-Erfolg hätte man eine Runde früher einsteigen müssen. Mit der Gefahr, dass bei einem Ausscheiden der Europacup bereits verfrüht vorbei wäre. So aber wäre man im Falle einer Niederlage in Runde 3 fix in der Gruppenphase der Europa League. Dort, wo etwa auch Wolfsberg sechs lukrative Matches spielen wird. Beiden Klubs sind Millionen-Einnahmen sicher. Alleine das Startgeld in der Europa-League-Gruppenphase beträgt 2,92 Millionen Euro.