Top 4: Das sind die schlimmsten Anmachsprüche

Noch bis Sonntag ist am Zrce-Beach in Kroatien bei Spring Break Europe Party pur angesagt! Hier wird geflirtet, was das Zeug hält! Doch wie spricht man die Girls am besten an? City4U hat vor Ort herumgefragt und eine Auswahl der Flops unter den Anmachsprüchen der Beach-Boys für euch: