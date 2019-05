Motorradfahrer schlitterte nach Sturz gegen Auto

Ein 32-jähriger deutscher Staatsbürger fuhr am 30. Mai 2019 gegen 15.25 Uhr mit seinem Motorrad auf der B143 in Eberschwang in Richtung Ried im Innkreis. Im Bereich der Ortschaft Antiesen verlor er aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Sturz.