U20-WM: Salzburg-Ass schießt 9 Tore in einem Spiel

Nach Niederlagen gegen Uruguay und Neuseeland muss Norwegen, das gegen Honduras in Lublin ab der 67. Minute in Überzahl agierte, dennoch bis Freitag um den Aufstieg zittern. Nur die vier besten Drittplatzierten der sechs Gruppen kommen weiter. Das Torverhältnis von plus 8 könnte sich dabei als hilfreich erweisen.