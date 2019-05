Bayern-Aus? Jetzt bricht Boateng sein Schweigen

Als „Bocklos“-Bayer oder noch weniger schmeichelhaft war Boateng in den vergangenen Tagen und Wochen bezeichnet worden, weil er zuletzt beinahe als Fremdkörper und immer öfter durch eine gewisse „Wurschtigkeit“ aufgefallen war. Während die ganze Mannschaft etwa nach dem zuletzt gewonnenen Cup-Finale in Berlin in der Kurve mit den Fans feierte, rauschte Boateng bereits früh ab. Auch sein Dasein als (Teilzeit-)„Bankerlsitzer“ hatte er in den vergangenen Wochen und Monaten nicht gerade mit übertriebenem Frohsinn quittiert.