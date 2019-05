Eine Medienwelt, wie sie Strache gefällt

Das ging leicht, da es in Ungarn keinen Kollektivvertrag für Journalisten gibt. „Zensur ist nicht das Problem“, sagt Journalist Andras Stumpf von „Valaszonline“ zur „Krone“, sondern die Wirtschaft. Firmen, die in regierungskritischen Medien inserieren, werden unter Druck gesetzt. Zeitungen wie „Magyar Hang“ müssen im Ausland drucken. „Wir haben bei sieben Druckereien in Ungarn angefragt. Keine wollte uns“, so Journalist Csaba Lukacs.