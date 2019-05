Was eine Luxusreise in die Todeszone kostet

Elf Bergsteiger kamen heuer bereits am Mount Everest um. Die Bilder von Menschenschlangen vor dem Gipfel schockieren. Und doch ist es der Traum vieler, einmal am höchsten Berg der Welt zu stehen. Der Innsbrucker Lukas Furtenbach bietet Luxusreisen in die Todeszone an. Was er zu erzählen hat, ist abenteuerlich.