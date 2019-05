Explosion beim Schweißen: Arbeiter (28) verletzt

In Oberösterreich ist es am Donnerstag kurz vor 13 Uhr bei Schweißarbeiten in einer Garage zu einer Explosion gekommen. Ein 28-Jähriger war gerade dabei, für einen Traktor ein Frontgewicht herzustellen, als sich in einem in der Garage abgestellten Fass Gasreste entzündeten. In dem Behälter war ursprünglich Bremsenreiniger gelagert worden.