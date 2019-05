Kampf gegen kommerzielle Nutzung unseres Wassers!

Die „OÖ-Krone“ hat öfters schon über das Luxuswasserprojekt in Obertraun berichtet, wo eine Tiroler Unternehmerfamilie per 99-jährigem Pachtvertag von den Bundesforsten Wasser für eine Abfüllanlage bezieht. Es wird als „Hallstein Wasser“ exportiert, wobei auch die Gemeinde etwas Geld bekommt. Die Rechercheplattform „Addendum“ sieht in diesem Beispiel der kommerziellen Nutzung unserer Wasserreserveneines dafür, was Strache gemeint haben dürfte. Eine Art flüssige Private-Public-Partnership.