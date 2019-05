Elite-Taucher der Cobra helfen nach Bootstragödie

Es ist eine der größten Katastrophen auf der Donau: In der Nacht auf Donnerstag sank ein Budapester Ausflugsboot mit einer südkoreanischen Reisegruppe an Bord nach einem Zusammenstoß mit einem größeren Schiff binnen sieben Sekunden. Von den 35 Menschen an Bord konnten bisher nur sieben gerettet werden. Jetzt schickt unsere Elite-Einheit Cobra Taucher nach Ungarn.