Wildente von Angelhaken befreit

Am Dienstag dieser Woche wurden die Tierretter der Pfotenhilfe nach Salzburg Maxglan gerufen, weil eine Wildente in einem Gartenteich einen Angelhaken im Fuß stecken hatte und stark humpelte. Mit einem Kescher konnte der verletzte Erpel rasch eingefangen und in die Tierklinik Altheim gebracht werden, wo der Haken operativ entfernt werden musste. Mit Antibiotika und viel Ruhe muss er nun auf dem Tierschutzhof der Pfotenhilfe fünf Tage lang gepflegt werden. Wenn die Wunde danach gut aussieht, wird er wieder zu seinen zwei Freunden zurückgebracht. Die drei Wildenten kommen laut den Hausbewohnern regelmäßig zu dem kleinen Gartenteich.