Vengaboys in Wien: Massen auf dem Ballhausplatz

Seit dem Auftauchen des Ibiza-Videos feierte „We’re going to Ibiza!“, der Song der Vengaboys, ein sensationelles Comeback in den österreichischen Charts. Heute Abend sorgte die Band im Rahmen der Donnerstagsdemo am Wiener Ballhausplatz für Mega-Stimmung. Hunderte Menschen fanden sich ein um den Live-Auftritt der Band zu sehen. City4U war vor Ort dabei!