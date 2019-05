Buhmann? Özil von Arsenal-Fans ausgepfiffen

Die Arsenal-Pleite wurde in England vor allem an einem Mann festgemacht: Mesut Özil. Wieder einmal war der 30-jährige Deutsche in einem Entscheidungsspiel fast unsichtbar. Der Unterschied zu Chelseas Spielmacher Eden Hazard war eklatant. Bei seiner Auswechslung 15 Minuten vor Schluss schlich Özil unter Buhrufen konsterniert vom Platz, mit Journalisten sprach er danach kein Wort. „Zu ihm fällt uns nichts mehr ein“, schrieb die englische Boulevardzeitung „The Sun“ am Donnerstag. „Als es ernst wurde, tauchte er ab“, ergänzte der „Daily Mirror“. Der berühmte Moderator Piers Morgan forderte seinen Verkauf „noch heute Nacht“.