Top-Richterin Bierlein wird erste Bundeskanzlerin!

„Es braucht besondere Entschlossenheit“

„Sie wird die erste Bundeskanzlerin der Republik Österreich und wird in einigen Tagen von mir zur Bundeskanzlerin ernannt werden. Wir haben jemanden gesucht, der über umfassendes Wissen verfügt und die Geschicke des Landes lenken kann. Wer wäre dafür besser geeignet als die oberste Hüterin der Bundesverfassung“, so Van der Bellen. „Es braucht eine besondere Entschlossenheit, sich in dieser Tragweite in den Dienst der Republik zu stellen. Dafür dankt Österreich Ihnen und dafür danke ich Ihnen.“