Versteckspiel endet mit Einsatz: Bub befreit!

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz ist die Feuerwehr am Mittwochnachmittag in Klosterneuburg ausgerückt: Ein Bub hatte sich beim Versteckenspielen versehentlich in einem Depotkasten der Post eingesperrt und konnte von alleine nicht mehr heraus. Feuerwehrleute befreiten ihn aus seiner misslichen Lage.