Schiff in nur sieben Sekunden in Donau versunken

Bei einer der schlimmsten Schifffahrtskatastrophen in der neueren Geschichte Ungarns sind am späten Mittwochabend in den Fluten der Budapester Donau mindestens sieben Touristen aus Südkorea ums Leben gekommen. Nach dem Zusammenstoß mit einem viel größeren Kreuzfahrtschiff kenterte das Ausflugsboot Hableany (Nixe) mit den Südkoreanern an Bord und versank binnen sieben Sekunden. Mittlerweile wurden die Angehörigen der Opfer aus Südkorea eingeflogen. Zudem werden südkoreanische Spezialkräfte und eine Cobra-Einheit aus Österreich am Unglücksort erwartet. Zahlreiche Menschen werden weiterhin vermisst.