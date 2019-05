18-Jähriger stürzte nach Fest in Hackschnitzelsilo

Der junge Mann war auf dem Nachhauseweg als er nach zirka einem Kilometer um 2.30 Uhr in der Dunkelheit in den Hackschnitzelsilo fiel. Dabei stürzte er sechs Meter tief ab. Da er nicht wusste, wo genau er sich befand, verständigte er über den Notruf die Polizei - und löste eine stundenlange Suchaktion aus. In einem Radius von 3,5 Kilometern wurden Gehöfte mit Hackschnitzelsilos abgesucht.