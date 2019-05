Galaxy‘s Edge: Disneyland eröffnet Star-Wars-Park

Die ersten Fotos des Vergügungsparks erschienen kurz vor der Eröffnung von „Star Wars: Galaxy’s Edge“ im Disneyland in Kalifornien. Am Freitag wird das über 55.000 Quadratkilometer große Areal seine Tore öffnen. Das letzte Bild wurde von keinem anderen als dem übergelaufenen „Stormtrooper“ John Boyega geteilt. Er spielt in den neuen Star-Wars-Filmen Finn.