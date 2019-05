Kärntner Starköchin kämpft gegen Laktose und Co.

Zum fünften Mal war sie heuer an der Seite von Wolfgang Puck bei der Oscar-Verleihung für das leibliche Wohl verantwortlich. „Es kommen auch immer wieder Stars in die Küche und bedanken sich für das Essen“, strahlt die 27-Jährige, die vor neun Jahren auszog, um Karriere zu machen: Sie kochte bereits im „Burj Al Arab“ in Dubai und in Wolfgang Pucks „Spago“ in Beverly Hills. Jetzt ist sie Küchenchefin im renommierten CUT-Hotel in London.