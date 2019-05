Umfrage: Rot-Grün in Wien geht sich wieder aus

Zur Wiener SPÖ …

2015 holte Michael Häupl noch 39,6 Prozent, heute käme die SPÖ auf 37 Prozent. In der Bürgermeisterfrage gibt es eine klare Nummer eins: 30 Prozent der Befragten (also längst nicht alle SPÖ-Wähler) sehen in Michael Ludwig den Stadt-Chef. Auf dem zweiten Platz mit 24 Prozent sind bereits jene, die auf dem Wiener Parkett gar keinen geeigneten Kandidaten sehen. Ludwig könnte sich derzeit bei der Koalitionsbildung austoben: Rot-Grün, Rot-Türkis und, nur theoretisch natürlich, Rot-Blau - alles wäre möglich.