Ibiza-Video: Kickl vermutet „Spuren zur ÖVP“

„Ein blauer Innenminister, der auch in diese Richtung nachdenkt, musste deshalb verhindert werden“, vermutete Kickl als Grund dafür, warum sein Rücktritt von der ÖVP zur Bedingung einer Weiterführung der Koalition gemacht wurde. Zunächst sei noch alles anders gewesen, man habe in Abstimmung mit der ÖVP Norbert Hofer zum Vizekanzler machen und einen „Pakt des moralischen Neustarts“ erarbeiten wollen. Auf „massiven Druck der niederösterreichischen und der steirischen ÖVP“ habe Kurz all das dann zurückgezogen. Seit Tagen werde nun aber eine „falsche Geschichte“ erzählt, sagte er der „Tiroler Tageszeitung“.