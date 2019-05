Geldtransporter trieb 300 Meter in der Gail ab

Geldtransporter rollte in die Gail und trieb ab

Als er aus dem Transporter ausgestiegen war, rollte das Fahrzeug rückwärts über die steil abfallende Böschung in die Gail und wurde rund 300 Meter abgetrieben! Der weiße Kastenwagen blieb in der Mitte des Flussverlaufes hängen. Mitglieder der Freiilligen Feuerwehr Kötschach-Mauthen, der Bergrettung Kötschach-Mauthen sowie Canyoningführer konnten den Transporter schließlich mit Hilfe eines Baggers sichern und aus der stark Wasser führenden Gail bergen.