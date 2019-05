Godzilla - Wie ein Monster zur Ikone wurde

Vom Mann im Gummianzug zum digitalen Special-Effekte-Bombast

In den ersten Filmen brauchte es noch einen Darsteller, um Godzilla darzustellen - damals Nakajima Haruo. Doch die Entwicklung der Tricktechnik bietet längst ganz andere Möglichkeiten. Mittlerweile ist es 65 Jahre her, dass die Riesenechse Godzilla ihr erstes Filmabenteuer bestand und einen Mythos begründete. Kaum ein Filmwerk steht so sehr für Japan wie Godzillas Abenteuer. Die bisher gedrehten Filme lockten allein in dem Inselreich mehr als hundert Millionen Menschen in die Kinos, das Monster wurde zu einer Art Ikone.