Der kleine Stadtteil Greinsfurth in Amstetten kommt nicht zur Ruhe: Nachdem Anfang des Jahres ein Koran-Fanatiker die Mutter seiner vier Kinder erstochen hatte, wurde bei einem Supermarkt-Parkplatz die Leiche der Filialleiterin (52) von der eigenen Tochter gefunden. Die Serie an Frauenmorden in Österreich geht weiter.