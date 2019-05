„Godzilla 2“: Monster-Deathmatch mit Öko-Botschaft

Schlafende Monster soll man nicht wecken. In „Godzilla 2: King of the Monsters“ (Kinostart: 30. Mai) muss es die ikonische Riesenechse aus Japan gleich mit einer ganzen Phalanx an nicht weniger berühmten Kreaturen, unter anderem dem dreiköpfigen King Ghidorah sowie dem Feuerdämon Rodan aufnehmen. Godzilla und seine monströsen Kollegen machen in der bombastischen Fortsetzung, was sie immer schon am besten konnten: Städte und ganze Landstriche in Schutt und Asche legen. Dass die menschlichen Helden dabei zu kurz kommen, können Fans der atemberaubenden Giganten verschmerzen. krone.at verlost zum Kinostart von „Godzilla 2“ Tickets und Goodies.