Kickl: „ÖVP-Machtkartell zeigt wahres Gesicht“

Kickl: „Asylwerber erhalten alles, was sie zum Leben brauchen“

Bereits in der vergangenen Woche nahm der neue Minister die Kickl-Verordnung für eine Deckelung des Asylwerber-Stundenlohns bei 1,50 Euro zurück. Auch das könne er nicht nachvollziehen, sagte Kickl: „Asylwerber in der Grundversorgung erhalten ein ,All-Inclusive-Service‘ - alles, was sie zum Leben brauchen, bekommen sie vom Staat. Mit der sogenannten Remuneranten-Verordnung und der Beschränkung auf 1,50 Euro pro Stunde als Anerkennungsbeitrag für gemeinnützige Hilfstätigkeiten ist sichergestellt gewesen, dass sie nicht mehr bessergestellt sind als Grundwehr- oder Zivildiener“, so Kickl.