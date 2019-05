Dank dieser Taube bleibt Schnellfahrer straffrei

Tatort: Viersen, eine Kleinstadt im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Der Fahrer eines Ur-Twingo steigt zu sehr aufs Gas und wird prompt geblitzt. Mit 54 statt 30 km/h, nach Abzug der Toleranz. Laut Tacho also wahrscheinlich doppelt so schnell wie erlaubt. Doch dann schickt ihm der Schutzheilige der Raser eine Taube, die exakt zum richtigen Zeitpunkt so ins Bild fliegt, dass sie sein Gesicht verdeckt. Und anders als in Österreich muss in Deutschland der Lenker auf dem Radarfoto erkennbar sein.