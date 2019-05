Unmut bei den Bürgern: Bauboom trotz Leerstand

Die „Initiative für ein unverwechselbares Graz“ protestiert gegen die Auswüchse des Baubooms in der Murmetropole. Es ist ein sensibles Thema: Einerseits gibt es seit einiger Zeit einen starken Zuzug, andererseits sorgen die Veränderung des Stadtbilds und die Verbauung von Grünflächen für wachsenden Unmut in der Bevölkerung. Die Bürgerinitiative will Auswege aus der Misere aufzeigen.