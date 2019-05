Taxlerin krachte mit Auto in Krankenhaus: Urteil

Die angeklagte Taxi-Lenkerin (86) war damals zwar gerade mit einem Patienten auf dem Weg ins Spital - so wollte sie aber sicher nicht ankommen: Die Fahrerin ließ laut ihrem Verteidiger den Schalthebel an der falschen Stelle einrasten, woraufhin ihr Wagen in der Umkehrschleife vor der Ambulanz beschleunigt haben soll. In der Folge krachte das Auto dann in den stark besetzten Warteraum.