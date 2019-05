Stimmungs-Boykott! Unruhe bei Sturm vor Rapid-Hit

Das Fass zum Überlaufen hatte die 1:2-Niederlage am Sonntag beim WAC gebracht - danach wurde die Mannschaft von den Anhängern im Trainingszentrum in Messendorf zu einer Aussprache empfangen. Trainer Roman Mählich meinte über diese Unterredung: „Man muss sagen, die Fans haben recht. Sie waren uns gegenüber korrekt und freundschaftlich, griffig in den Kommentaren, aber vernünftig. Man sieht, dass sie sich um den Klub sorgen. Wäre ich in der Kurve gestanden, hätte ich dasselbe Gefühl gehabt.“