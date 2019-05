EuroPride Vienna: Das sind die Programm-Highlights

# Life Ball

Auch der „Life Ball“ am 8. Juni ist Teil des Pride-Spektakels. Unter dem Motto "United in Diversity" - "Vereint in Vielfalt" setzt Gery Keszler mit dem 26. Life Ball zum Schlussakkord an. Unter dem Motto "United in Diversity" wird ein Zirkusfest am Rathausplatz gefeiert werden - und dafür bringt Roncalli-Mastermind Bernhard Paul sogar sein Riesenrad nach Wien!

Wann: 8. Juni

Wo: 1., Rathausplatz