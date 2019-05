Räuber forderte zwei Millionen Euro von Richter

Vor Gericht geständig

Am Mittwoch zeigte sich der Mann vor Gericht in Graz geständig. Er hätte in seinem Leben nicht mehr vor und zurück gewusst. Der 36-Jährige wollte sich bei den Opfern entschuldigen, diese nahmen das aber nicht an. Eine Frau war nach dem Überfall wegen psychischer Probleme monatelang im Krankenstand. Daher wurde der Steirer neben schwerem Raub auch wegen schwerer Körperverletzung verurteilt.