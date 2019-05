Spitalsreform: BKH Kufstein wird aufgewertet

Augenheilkunde wird um Tagesklinik erweitert

Das Leistungsangebot in den Bereichen Innere Medizin, Neurologie und Orthopädie/Traumatologie bleibt bestehen. Im Rahmen des Traumanetzwerk Tirol wird Kufstein künftig eine zentrale Rolle in der Unfallversorgung für das Tiroler Unterland einnehmen. Die Augenheilkunde wird um eine Tagesklinik erweitert. Die Kapazitäten der Gynäkologie und Chirugie, werden angepasst. Mit 20 Betten bleibt die Kinder-und Jugendheilkunde, eine tragende Säule in der Gesundheitsversorgung, in Kufstein.