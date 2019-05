Autolawine wächst stetig an

Vor knapp 30 Jahren war die Welt noch eine ruhigere - vor allem auf den heimischen Straßen. Damals waren etwa in St. Pölten 408 Pkw pro 1000 Einwohner registriert, im Mostviertler Bezirk Scheibbs waren es 395. Heute ist die Situation umgekehrt: Während in der Landeshauptstadt auf 1000 Bewohner 577 Autos kommen, ist deren Zahl in der Region um Scheibbs auf 644 geklettert. Das ist ein satter Zuwachs von 63 Prozent. Landesweit ist der Anstieg sogar noch eklatanter: Zwischen Enns und Leitha sind seit diesem Monat um sage und schreibe 90,2 Prozent mehr Pkw gemeldet als noch Ende des Jahres 1990.