„Gas-Anschlag“auf Verflossene aus Eifersucht

„Schon ein oder zwei Kilo Gas hätten eine Explosion auslösen können, die das Haus samt Werkstatt zerstört hätte. Dazu hätte schon die Aktivierung des Bewegungsmelders beim Gartenhäuschen genügt“, sagte der Gutachter beim Prozess am Mittwoch. Wie war es so weit gekommen? Nach einjähriger Beziehung wollte die Frau nichts mehr vom Angeklagten wissen („er hat eine immense krankhafte Eifersucht“). Der 28-Jährige beharrte auf einer Freundschaft, überschüttete die Frau mit WhatsApp-Nachrichten, legte Geschenke vor die Tür und tauchte in der Pizzeria oder Sauna auf, wo er die „Ex“ vermutete.