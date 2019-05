Linz: Der „Wirt am Graben“ schlittert in Pleite

Und schon wieder hat es einen Gastronomie-Betrieb erwischt. Gerade sperrte das Gasthaus „In der Kreh“ nur 800 Meter vom Langbathsee entfernt zu. Nun gehe in Linz beim „Wirt am Graben“ die Lichter aus. Über das Vermögen der Mübsl Gastro, Eigentümerin des „Wirt am Graben“ wurde nun ein Konkursverfahren eröffnet. Die Passiva betragen 289.300 Euro – 16 Dienstnehmer und rund 50 Gläubiger sind betroffen.