Galerie in der Schmiede zeigt starke Frauenbilder

Hauch Erotik

Die niederösterreichische Malerin Ingrid Brandstetter malt Frauen dieser Welt. Im Werkzyklus „Allegro con spirito“, der auch der Doppelausstellung den Titel gibt, dominiert das Lachen. Brandstetter hält Momente fest, in denen Freundinnen, Museumsbesucherinnen und viele afroamerikanische Frauen - vielleicht Sängerinnen - innehalten, nur um einen Augenblick zufrieden zu sein. So scheint es! Man entdeckt in den klassisch modern bis expressiv gemalten Bildern viele glückliche aber auch einige wenige, nachdenkliche Gesichter. Ein Hauch von Erotik schwingt in den Darstellungen mit, der aber nichts Aufreizendes hat, sondern mehr mit Sinnlichkeit und Selbstbewusstsein einhergeht. „Ich arbeite oft sehr lange an einem Bild. Wenn mir die Frau auf dem Bild etwas erzählt, weiß ich, dass ich fertig bin“, gesteht Brandstetter. Eindrucksvoll!