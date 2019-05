Sex, Koks und Prunksucht: „Rocketman“

„Wie warst du als Kind?“, fragt die Therapeutin jenen Mann, der mit schrillen Kostümen von der Fragilität seines Ichs ablenken will und den Sex, Koks und Prunksucht in eine ungewollte Abhängigkeit geführt haben. Da aber ist man längst der Faszination dieses Elton John erlegen, der von Taron Egerton in perfekter Angleichung gespielt wird, so als hätte dieser nie etwas anders getan.