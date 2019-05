Lauda: Ergreifende Reden von Arnie, Berger und VdB

„Sterben ist nicht nur Verlust“

Dompfarrer Toni Faber hatte zuvor die Gäste im Dom begrüßt und versichert: „Sterben ist nicht nur Verlust. Für uns Christen kann Sterben auch Ankommen und Heimkommen bedeuten. Coming Home. Wir beten in dieser Stunde, dass Niki angekommen ist.“ Er könne sich noch gut an den 1. August 1976 erinnern - „der Tag, an dem in Wien die Reichsbrücke eingestürzt ist“. Dank dem Himmel und den Ärzten habe Niki Lauda seinen Unfall auf dem Nürburgring an diesem Tag überlebt.