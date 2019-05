Modische Phallus-Kunst als neuer Hit auf Instagram

In Interviews erklärt der Künstler, er sei durch Nike-Schuhe dazu inspiriert worden. „Ich habe die Schuhe bekommen und war so aufgeregt als ich die Schachtel öffnete und sie in meinen Händen hielt. Von da an fing ich an, mit der Idee des Modefetischismus zu spielen und Photoshop zu nutzen, um Penis-Designs zu kreieren.“ Er fing mit einer Reihe unterschiedlichster Kreationen an, veröffentlichte diese auf Instagram und generierte dadurch immer mehr Follower, die sich begeistert über seine Entwürfe zeigten. „Seitdem kann ich nicht mehr damit aufhören. Ich bin besessen!“