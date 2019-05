Trotz Anzeige: Diebe klauten am selben Tag weiter

Zuerst stiegen sie in ein leerstehendes Firmengebäude in Zell am See ein, wo sie ein abgestelltes Wohnmobil aufbrachen, daraus Geld und Alkohol klauten und das Fahrzeug anschließend mutwillig demolierten. Dafür verwendeten sie Handschuhe und Werkzeuge, die sie kurz zuvor bei einem Baumarkt in Zell am See gestohlen hatten.