Familie aus St. Veit/Glan war im Drogengeschäft

Eine familiäre Drogenbande ging der Polizei in St. Veit ins Netz: In vier Wohnungen fanden die Beamten Heroin, Kokain, Cannabis, Waffen und Bargeld. Verkauft wurden die Drogen in einem Gasthaus sowie an öffentlichen Plätzen an rund 50 Abnehmer. Das Suchtgift wurde aus dem Ausland geliefert.