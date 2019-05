Chelsea fegt Arsenal vom Feld und holt EL-Pokal!

Im ersten UEFA-Finale in Aserbaidschan übernahm Chelsea nach etwa einer halben Stunde das Kommando und hatte das Spiel bald nach der Halbzeitpause schon fast in trockene Tücher gewickelt. Olivier Giroud (49.), Pedro (60.) und Eden Hazard (65./Elfmeter) brachten die Truppe von Trainer Maurizio Sarri 3:0 in Führung. Der schöne Anschlusstreffer von Alex Iwobi (69.) per Weitschuss war für Arsenal zu wenig, denn Hazard (72.) schlug vor seinem Chelsea-Abgang wenig später noch einmal zu. Vier Tore in zwölf Minuten hatte es in einem Europa-League-Finale noch nie gegeben.