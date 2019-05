So kalt und nass war Mai seit Jahrzehnten nicht

„Teilweise das stärkste Regenereignis seit mindestens 20 Jahren“

Stöhnten wir zuletzt aufgrund der viel zu trockenen Monate brachte der Mai 2019 in nahezu ganz Österreich mehr Niederschlag als gewöhnlich - teilweise wurde sogar die doppelte Menge an Regen verzeichnet. „Besonders der Starkregen am 20. und 21.05.2019 sticht heraus, als am Bodensee und im Bregenzerwald um 200 l/m² innerhalb von zwei Tagen registriert wurden“, so der Meteorologe. „Hier handelte es sich teilweise um das stärkste Regenereignis seit mindestens 20 Jahren.“ Alberschwende (Vorarlberg) führt übrigens mit aktuell 400 Litern pro Quadratmeter die „Hitliste in Österreich“ an.