Keszler: „Verkaufe Life Ball nur um viel Geld!“

Bei der Gala „Austrian Event Hall of Fame“ werden seit einigen Jahren die besten Eventveranstalter Österreichs geehrt. Dieses Mal als Gast zugegen war auch „Life Ball“-Macher Gery Keszler, der es sich in der Laudatio für die ehemalige Opernball- und Fete Imperial-Organisatorin Elisabeth Gürtler nicht nehmen lassen wollte, die Schlagzeilen rund um den „Life Ball“ ausführlich zu thematisieren. Anlass war wohl die kurz zuvor veröffentlichte Aussage des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig, der eine Weiterführung des Balles mit anderem Organisator in den Raum stellte. Adabei-TV-Lady Sasa Schwarzjirg fragte nach, was Keszler von der Idee hält und entlockte auch der schwangeren Eva Gürtler eine freudige Nachricht!