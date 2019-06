Am Bahnschranken: Bitte (länger) warten!

Dass immer mehr Züge fahren, ist einerseits eine gute Entwicklung. Welche Auswirkungen das hat, zeigt sich an der Ostbahn. Es fehlen Übergänge und Unterführungen für Fußgänger und Autos. „Ich brauche für einen Fußweg von fünf Minuten oft eine halbe Stunde, weil die Schranken so lange geschlossen bleiben“, schildert Leserin Elke K., die in Himberg (NÖ) arbeitet und entlang der Ostbahn wohnt. Aufgrund der Situation sind auch die öffentlichen Busse oft bis zu einer halben Stunde verspätet, weil sie vor den Schranken warten müssen. „Es kommt auch immer wieder vor, dass Fußgänger die Geleise überqueren, weil sie die Geduld verlieren“, so Frau K. weiter.